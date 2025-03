Bandai Namco registriert die Marke "Once Upon a Katamari"

HQ

Wir haben einige Neuigkeiten über Bandai Namco erhalten. Der riesige japanische Spieleentwickler und -publisher hat uns nicht nur einen neuen Trailer mit dem Veröffentlichungsfenster für den Dragon Ball DAIMA-DLC in seinem APRG Dragon Ball Z: Kakarot gezeigt, sondern auch einige neue Marken in Nordamerika und Europa registriert, wie Gematsu gesehen hat. Am 14. Februar registrierte Bandai Namco die Marke "Gekishin Squadra", etwas, das mit einem neuen Dragon Ball-Spiel am Horizont in Verbindung gebracht werden könnte, obwohl angesichts der Mehrdeutigkeit dieses Titels nichts bestätigt ist. Aber das zweite Markenzeichen ist völlig aufschlussreich.

Am 27. Februar letzten Jahres wurde ein neuer Spieltitel mit dem Namen Once Upon a KATAMARI registriert, hier besteht kein Zweifel, dass er sich direkt auf das geliebte Katamari-Franchise bezieht, das seit Touch My Katamari für PS Vita im Jahr 2011 keine neuen Teile mehr erhalten hat. Der beste Hinweis, den wir haben, um zu glauben, dass es sich um einen neuen Teil handelt, ist auch, dass remasterte Versionen früherer Titel mit dem Untertitel ReRoll erstellt wurden, der hier nicht erscheint. Hoffen wir auf weitere Neuigkeiten in der Zukunft. Es sollte beachtet werden, dass Bandai Namco diese Art von Namen normalerweise vor ihrer offiziellen Ankündigung registriert, wie es bei Elden Ring: NightReign der Fall war.

Freust du dich auf ein neues Katamari-Spiel?