Bandai Namco plant Online-Event Play Anime Live

Wenn es um Videospiele geht, die auf den beliebtesten Manga- und Anime-Serien aus Japan basieren, dann sind wir bei Bandai Namco in der Regel an der richtigen Stelle. Obwohl der Publisher nur ein überschaubares Budget in die Hand nimmt und die Titel nur selten echte Qualitätsware sind, so haben die Fans doch meist viel Spaß mit ihren Anime-Helden. Dieses Thema möchte der Publisher in drei Wochen näher beleuchten, denn Bandai Namco Amerika hat eine Online-Konferenz namens "Play Anime Live" angekündigt. Die Online-Show wird am 23. Juli um 01:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden und auf den sozialen Kanälen des Verlags ausgestrahlt werden.

Wir wissen im Moment leider nicht, welche Themen dort behandelt werden, doch es ist eine naheliegende Vermutung, auf die Titel zu tippen, die bis dahin noch nicht erhältlich sind. Da wäre zum Beispiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions, die Deluxe Edition von Jump Force und das jüngst verschobene Tales of Arise. Auch Scarlet Nexus für die nächste Generation wäre denkbar. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar einen Blick auf neue Games?