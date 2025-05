Bandai Namco meldet jährliches Gewinnwachstum von 995 %

HQ

Bandai Namco hat ein massives Wachstum seiner Gaming-Gewinne gemeldet und im Laufe des Geschäftsjahres, das im März 2025 endete, einen Gewinnanstieg von satten 995 % auf 475 Millionen US-Dollar verzeichnet. Ursprünglich wurden diese Gewinne auf 208 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Laut dem GameBiz-Bericht (via Automaton) führt Bandai Namco diesen Erfolg auf eine Vielzahl von Faktoren zurück, aber die gestiegenen Verkäufe von Konsolenspielen scheinen einen großen Beitrag zu leisten. Die Verkäufe von Konsolenspielen stiegen um 42,6 %, wobei Titel wie Dragon Ball: Sparking! Zero verkaufte mehr als 5 Millionen Exemplare, und der DLC für das äußerst beliebte Elden Ring wurde letztes Jahr ebenfalls veröffentlicht.

Auch die mobilen Aktivitäten von Bandai Namco verzeichneten Zuwächse, wobei vor allem lizenzierte Dragon Ball- und One Piece-Spiele Einnahmen brachten. Nach dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem Bandai Namco seine Finanzen aufgrund von abgesagten Projekten und einem ehrgeizigen MMORPG, das unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, neu bewertet hat, scheint das Unternehmen wieder in Schwung gekommen zu sein. Mit Elden Ring: Nightreign und mehr, die in diesem Geschäftsjahr erscheinen werden, werden wir vielleicht ein anhaltendes Wachstum für den Publisher sehen.