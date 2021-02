Bandai Namco macht gemeinsame Sache mit Limbic Entertainment aus Deutschland

You're watching Werben

Die hessischen Entwickler von Limbinc Entertainment bringen wir vor allem mit Might & Magic: Heroes VI (sowie mit dessen Nachfolger, Teil VII) und mit Tropico 6 in Verbindung. Laut Bandai Namco arbeitet das Team aus Langen an zwei neuen Spielen, die nichts mit ihren früheren Werken zu tun haben. Chief Operating Officer Arnaud Muller schildert das in einer Pressemitteilung, die uns darüber informiert, dass sich der Publisher aus Japan eine Minderheitsbeteiligung am deutschen Unternehmen gesichert hat. Das soll in Zukunft dazu führen, dass die beiden Firmen enger zusammenarbeiten, denn Bandai Namco möchte ihr eigenes Portfolio stäken. Im September vergangenen Jahres hat der Verlag deshalb bereits Reflector Entertainment übernommen, die Entwickler des Projekts Unknown 9: Awakening.