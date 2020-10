Bandai Namco lässt euch erstes Kapitel von Sword Art Online: Alicization Lycoris ausprobieren

Wer gerade den Anime von Sword Art Online verfolgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass Bandai Namco den dritten Arc in einem eigenen Spiel verarbeitet hat. Alicization Lycoris ist das neueste JRPG der Sword-Art-Online-Reihe und das soll in Vorbereitung für die kommenden Inhalte nun noch einmal kräftig beworben werden.

Wer mit Kirito und Co. bislang noch nicht in die mittelalterliche Fantasiewelt eintauchen konnte, der darf das erste Kapitel des Spiels nun kostenlos auf Playstation 4 und Xbox One spielen. Obwohl es sich hierbei nur um den ersten Akt handelt, umfasst das Material einen ordentlichen Teil des War-of-Underworld-Kapitels, das euch einige Stunden lang unterhalten kann. Dieser Teil dient nicht nur der Einführung in grundsätzliche Spielmechaniken, es macht uns auch mit der neuen Figur Medina vertraut.

Am Ende des Tests können die Spieler das vollständige Spiel kaufen und ihre gespeicherten Daten behalten. Das ist eine nette Initiative für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, Sword Art Online: Alicization Lycoris zu erkunden.

