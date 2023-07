Bandai Namco kündigt sein Gamescom-Line-up an

HQ

Bandai Namco hat normalerweise eine ziemlich große Präsenz auf der Gamescom, und genau das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Das japanische Unternehmen hat die Spiele bekannt gegeben, die es auf die jährliche Convention bringen wird, und natürlich wird es einige große Titel geben, die man bestaunen kann.

Bandai Namco bringt Tekken 8, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Sand Land, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections und Park Beyond auf die Gamescom, die jeweils an ihrem Verbraucherstand in Halle 6, Stand A21 gespielt werden kann.

Im Rahmen dieser Ankündigung wird uns gesagt, dass Bandai Namco Europe auch einige Überraschungen in petto hat, aber was genau das ist, müssen wir einfach abwarten und sehen.

Werdet ihr dieses Jahr an der Gamescom teilnehmen?