Bandai Namco kündigt morgen ein neues Tales of Remastered an

Bandai Namco wird mit Kirby Air Riders und Sakurai dem Beispiel von Nintendo folgen und die Vorfreude der Spieler in den Stunden vor der Opening Night Live auf der Gamescom, dem größten Videospiel-Event der Welt, nutzen. Das japanische Unternehmen hat gerade eine Vorschau auf die Ankündigung eines neuen Spiels in der Tales of Remastered-Reihe gegeben, die morgen, am 19. August um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ erfolgen wird.

Im Moment gibt es keine weiteren Details zu diesem neuen Spiel, außer dass es sich um eine Überarbeitung eines der vorherigen Teile der langjährigen Serie (wie Tales of Symphonia Remastered und Tales of Graces F Remastered) handeln wird, die im Jahr 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum als Exponent des JRPG-Genres feiert.

Sie können die Präsentation des neuen Tales of Remastered auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Bandai Namco hier verfolgen.