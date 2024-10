Bandai Namco hat ein weiteres Rekordjahr dank Elden Ring

HQ

Die Konzentration auf das, was funktioniert, zahlt sich für Bandai Namco aus, und nach der Ankündigung einer Reduzierung seines Portfolios an Projekten und Franchise-Spielen hat das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres nach oben korrigiert. Es wird erwartet, dass der Umsatz für das GJ24-25 im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,5 % steigen wird.

Der Nettogewinn, der operative und der wiederkehrende Gewinn, wird ebenfalls um bis zu 39 % über den vorherigen Wert revidiert. Abgesehen von den Zahlen scheint es, dass der Hauptgrund für diese Überarbeitung die erfolgreiche Veröffentlichung von Elden Ring: Shadow of the Erdtree war, der großen Erweiterung des Spiels von FromSoftware, die in allen Regionen außergewöhnlich gut abgeschnitten hat. Seine Veröffentlichung hat auch die anhaltenden Verkäufe des Basisspiels Elden Ring angekurbelt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass diese Ergebnisse noch einmal revidiert werden, da die kürzliche Veröffentlichung von Dragon Ball Sparking! Zero hat auch die anfänglichen Erwartungen weit übertroffen und in den ersten Tagen über drei Millionen Einheiten verkauft.