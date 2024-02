Bandai Namco gibt bekannt, dass es fünf Spiele in der Entwicklung abgesagt hat

HQ

So wie es aussieht, könnte Bandai Namco einige Geldprobleme haben. In einem kürzlich veröffentlichten Ergebnisbericht wurde enthüllt, dass das Unternehmen mindestens fünf Spiele abgesagt hat, die sich in der Entwicklung befanden.

Diese Spiele wurden in dem Bericht nicht aufgeführt, aber wie IGN berichtet, ist es sehr gut möglich, dass Blue Protocol darunter ist. Das bedeutet, dass trotz der großen Erfolge von Tekken 8 der Herausgeber im Moment Schwierigkeiten haben könnte.

Bandai Namco hat immer noch Zugang zu tonnenweise erfolgreichen IPs, wie der Erfolg des Kampfspiels beweist. Hoffentlich kann etwas von FromSoftware irgendwann in naher Zukunft auch dazu beitragen, die Finanzen zu verbessern.