Bandai Namco, Game Freak, PlayStation, Capcom und weitere führen die vollständige Liste der Aussteller der Tokyo Game Show 2026 an

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Während wir hier in Europa die Tage zählen, bis die Gamescom wieder beginnt und uns eine der geschäftigsten Zeiten im Gamereactor-Kalender bietet, bereitet sich Japan auf der anderen Seite der Welt auf das 30-jährige Jubiläum der Tokyo Game Show vor. TGS 2026 scheint ein riesiges Event zu werden, was sich an der Vielzahl großer Namen zeigt, die dafür auftauchen.

Wie in der offiziellen Liste der Aussteller der Tokyo Game Show 2026 zu sehen ist, gibt es Hunderte von Entwicklern, Publishern und Unternehmen, die ihr Bestes für TGS geben. Große Namen sind unter anderem der Pokémon-Entwickler Game Freak, PlayStation, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Konami, Sega/Atlus, Square Enix, Level 5 und viele mehr.

Die Tokyo Game Show 2026 findet dieses Jahr vom 17. bis zum 21. September statt und wird allerlei Ankündigungen aus der japanischen Spielebranche bieten. Da es eine der wenigen großen Shows ist, auf denen PlayStation regelmäßig auftaucht und jedes Jahr immer mehr große Namen präsentiert, wird sie schnell zu einer Show, die Spieler nicht verpassen dürfen, wenn sie über alles, was in der Branche passiert, auf dem Laufenden bleiben wollen.