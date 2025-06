Bandai Namco feiert 30 Jahre Ace Combat mit einem neuen Spiel

Gestern ist der Trendsetter Jet Set Radio tatsächlich 25 Jahre alt geworden, und heute ist es Zeit für einen weiteren Geburtstag, der es wert ist, gefeiert zu werden. Es war für PlayStation am 30. Juni 1995, dass Ace Combat das Licht der Welt erblickte.

Bandai Namco feiert dies mit einem Tribute-Video, das ihr euch unten ansehen könnt, und der Brand Director der Serie, Kazutoki Kono, hatte einige gut gewählte Worte zu sagen, bedankte sich bei den Fans und sagte unter anderem:

"In den letzten dreißig Jahren haben sich die Zeiten geändert. Die Werte haben sich verschoben, die Technologien haben sich weiterentwickelt. Unser Unternehmen und unser Team haben sich kontinuierlich verändert, um diesen Gezeiten gerecht zu werden. Mit einem Wort: Wir haben den Wandel angenommen.

"Es gab Zeiten, in denen wir eure Erwartungen nicht vollständig erfüllt haben. Aber ich glaube auch, dass es Momente gab, in denen wir sie übertroffen haben - in denen wir höher gestiegen sind, als sich irgendjemand vorgestellt hat."

Noch interessanter ist jedoch eine Aussage von Namco-Gründer Masaya Nakamura (der das Unternehmen 1955 gründete), die deutlich darauf hindeutet, dass die Zeit für einen neuen Teil der Serie gekommen ist:

"Nach drei unglaublichen Jahrzehnten der Anpassung an den Wandel haben wir mit euch allen ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Diese Verbindung ist genau die Kraft, die die Ace Combat-Serie aufrechterhalten und in die Zukunft katapultiert hat. Ich kann diese Wahrheit jetzt in jeder Faser meines Seins spüren. Und ich bin stolz - stolz darauf, dass unser kontinuierliches Engagement, Werte zu schaffen und euer Vertrauen zu gewinnen, uns zu diesem 30-jährigen Jubiläum geführt hat.

"Und jetzt sind wir bereit. Alles ist an seinem Platz. Es ist an der Zeit, wieder abzuheben - in noch größere Höhen."

Bereits vor vier Jahren wurde beiläufig bekannt, dass die Arbeiten an einem neuen Ace Combat begonnen haben. Seitdem haben wir nichts mehr davon gehört, aber anscheinend wird es mal Zeit, um zu zeigen, was los ist - vielleicht diese Woche?

Das letzte Spiel der Serie war Ace Combat 7: Skies Unknown, das 2019 veröffentlicht wurde und sich bis heute über sechs Millionen Mal verkauft hat.