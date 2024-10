Bandai Namco erklärt sich bereit, Dawnwalker weltweit zu veröffentlichen

Im Jahr 2022 kündigte Konrad Tomaszkiewicz, bekannt als Game Director von The Witcher 3: Wild Hunt, seinen Abschied von CD Projekt an, um sein eigenes Studio Rebel Wolves zu gründen, in dem er mit der Entwicklung eines Action-Rollenspiels namens Dawnwalker beginnen würde. Seitdem haben wir nicht mehr viel über dieses Projekt gehört, aber es scheint, dass sein Status jetzt sehr fortgeschritten ist, bis zu dem Punkt, an dem bekannt gegeben wird, dass es bereits einen Verlag für eine globale Veröffentlichung hat.

Und es ist kein kleiner Partner, denn es ist Bandai Namco, das sich bereit erklärt hat, Dawnwalker in Zukunft in digitalen und physischen Ausgaben für PC, Xbox und PlayStation zu vertreiben. Das Veröffentlichungsfenster wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.

Dawnwalker wird ein düsteres, erzählerisches Open-World-Action-RPG sein, das im mittelalterlichen Europa spielt und sich auf AAA konzentriert. Es befindet sich in der Entwicklung der Unreal Engine 5 und ist anscheinend nur der erste Teil einer Serie, daher haben sie großes Vertrauen in das Projekt.

Tomasz Tinc, Publishing Director von Rebel Wolves, kommentierte die neue Partnerschaft: "Rebel Wolves ist ein neues Studio, das auf einem soliden Fundament aufgebaut ist: eine Kombination aus Erfahrung und frischer Energie. Bandai Namco Entertainment Europe, ein Unternehmen, das für sein Engagement für das RPG-Genre und seine Bereitschaft, sich auf neue IPs einzulassen, bekannt ist, ist der perfekte Partner für unser Wolfsrudel. Es teilt nicht nur unsere Werte, sondern seine Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung von narrativen RPGs beweist dies." Er fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das erste Kapitel der Dawnwalker -Saga Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Das Studio wird in den kommenden Monaten weitere Informationen über das Projekt bekannt geben.