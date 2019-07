Bandai Namco enthüllt interaktive Lernspielzeuge der Marke Tori

Bandai Namco hat ein brandneues Projekt namens Tori vorgestellt, das sie als "kreatives und einfallsreiches Ökosystem" bezeichnen. Im Zentrum der Idee stehen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die in verschiedenen Lernbereichen gefördert werden sollen. Laut dem Hersteller verbessern Mädchen und Jungen beim Spielen die eigene Kreativität, das Problemlösungsvermögen und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Das sind schöne Worte, die einen Trailer voraussetzen, um nachzuwirken:

Im Video sehen wir proprietäre Hardware, die zum Spielen benötigt wird und eine Schnittstelle zwischen Vorstellung und virtueller Welt darstellen. Elementarer Bestandteil des Konzepts ist eine Art Tablet, das die Bewegungen der Spielzeuge erkennt und ins Spiel überträgt. Ausgewählte Apps (iOS und Android) tragen zur zusätzlichen Immersion bei, dieses Angebot soll im Laufe der Zeit erweitert werden.

"Wir glauben an kreative, spielerische und aktive Methoden, die Aktivitäten entwickeln, bei denen Problemlösung, Kreativität und Konzentration im Mittelpunkt stehen. In dieser Hinsicht ermöglicht es Tori Kindern Spaß zu haben und ihre Persönlichkeit durch kreative und interaktive Erfahrungen mit einer perfekten Balance zwischen On- und Off-Screen-Time zum Ausdruck zu bringen", kommentierte Herve Hoerdt, Senior-Vizepräsident für den Bereich Marketing, Digital & Content bei Bandai Namco Europa.

Das Tori-Erforscherpaket soll den Kindern also dabei helfen, ihr eigenes Spielzeug zu erstellen, das gleichzeitig mit und ohne einen Bildschirm benutzt werden kann. Ab dem 2. Oktober steht das Paket bei ausgewählten Händlern bereit, knapp 170 Euro müssen Eltern dafür auf den Tisch legen. Auf dieser Seite bekommt ihr weitere Informationen.