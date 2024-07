Bandai Namco enthüllt das Line-up, das das Team auf der Gamescom 2024 vorstellen wird

HQ

Etwas mehr als einen Monat vor der Eröffnung der Gamescom 2024 durch Geoff Keighley bei der Opening Night Live enthüllen viele der Studios und Unternehmen, die an dem großen europäischen Gaming-Event in Köln teilnehmen werden, ihre Titel, die sowohl Fachmedien als auch die Öffentlichkeit auf dem Gelände der Koelnmesse ausprobieren können.

Bandai Namco war der letzte, der dies getan hat, und es scheint, dass der japanische Verlag in diesem Jahr ein starkes Angebot unternimmt, um seinen Stempel aufzudrücken. Zum ersten Mal in Europa erscheint Dragon Ball: Sparking! Zero, der Kampftitel-Erbe der Budokai Tenkaichi-Serie, die am 11. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox X/S Series erscheint.

Und für diejenigen, die nach Erlebnissen abseits des Kämpfens suchen, gibt es auch eine großartige Speisekarte. Little Nightmares 3 und Unknown 9: Awakening werden dort als Vorschau zu sehen sein. Das Koop-Abenteuer von Supermassive Games (entweder mit einem Freund oder mit der KI als Begleiter) hat noch kein Veröffentlichungsdatum im Jahr 2025, aber vielleicht haben wir bei ONL eine Antwort darauf. Unknown 9: Awakening wird noch vor Ende des Jahres erscheinen und uns Haroonas fesselnde Reise durch eine mysteriöse Dimension bieten, die sich mit unserer eigenen überschneidet.

Gute Gründe, die Gamescom dieses Jahr zu besuchen, oder?