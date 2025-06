Bandai Namco bestätigt ein Spiel-Event, das diese Woche stattfindet

HQ

Viele von uns sind in den Urlaub gefahren und essen Eis in der gnadenlosen Hitze, die derzeit Teile Europas lahmlegt. Für einen ruhigen Sommer scheint Bandai Namco allerdings nicht zu planen. Nun verrät der japanische Verlag, dass ein vollgepackter Showcase vor der Tür steht, in dem wir uns auf jede Menge Neuigkeiten freuen dürfen.

Was steht also auf der Speisekarte? Ein kurzes Video auf Instagram verrät, dass wir uns auf ein neues My Hero Academia, Digimon Story: Time Stranger, Code Vein II, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody's Golf: Hot Shots, Little Nightmares III, Tekken 8 und vieles mehr freuen können.

Am 2. Juli um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ beginnt das Bandai Namco Summer Showcase, was für alle, die japanische Spiele lieben, eine ziemliche Party werden könnte.