Bandai Namco beschäftigte sich mit Xenosaga HD Remastered, verwarf es jedoch wieder

Als Nintendo Monolith Software aufkaufte, wurde das Team zu einem Studio umstrukturiert, das JRPG-Spiele mit klassischem Schnitt anbieten sollte, um mit Japans großen Fantasy-Serien, wie die Tales-of-Reihe oder Final Fantasy, konkurrieren zu können. Unter Studiochef Tetsuya Takahashi arbeitete die Abteilung an der Xenoblade-Reihe und half Nintendo bei der Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Obwohl solche Spiele hier bei Gamereactor einen ganz besonderen Platz haben, sind JRPGs generell nicht die ertragreichsten Titel der Videospielgeschichte. Square Enix und Bandai Namco sind trotzdem daran interessiert, frühere Verkaufsschlager auf die Nintendo-Konsole zu bringen. Wie wir nun erfahren haben stand die Xenosaga-Trilogie lange Zeit im Gespräch, da Bandai Namco die Reihe in Form eines HD-Remasters wiederbeleben wollte. Monolith Software sei zu diesem Zwecke bereits von Katsuhiro Harada, Tekken-Schöpfer und Verantwortlicher für das gesamte Portfolio des Publishers, kontaktiert worden.

Harada bestätigte, dass diese Möglichkeit im Unternehmen eingehend geprüft wurde. Am Ende der internen Prognosen kamen allerdings nicht die Zahlen heraus, die sich die Firma wünschte, weshalb das Vorhaben schlussendlich abgebrochen wurde. Eine schöne Überraschung wäre die Rückkehr dieser alten Saga sicherlich gewesen, doch es sieht aktuell nicht so aus, als ob das in absehbarerZukunft geschehen wird.