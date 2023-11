Band of Brothers und The Pacific-Produzenten tun sich für Masters of the Air zusammen

Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, drei der Produzenten von Band of Brothers und The Pacific, tun sich erneut für eine Apple TV+-Serie zusammen, die sich um die Flieger der 100th Bomb Group dreht, die im Zweiten Weltkrieg operierten.

Bekannt als Masters of the Air, sieht die Serie Barry Keoghan und Austin Butler in den Hauptrollen und sieht, wie die Bomb Group eine Sammlung gefährlicher Überfälle über Nazi-Deutschland anführt und sich dem Kampf stellt, während sie 25.000 Fuß in der Luft ist.

Die Zusammenfassung der Serie lautet wie folgt: "Masters of the Air folgt den Männern der 100th Bomb Group (der "Bloody Hundredth"), während sie gefährliche Bombenangriffe über Nazi-Deutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Terror des Kampfes in 25.000 Fuß Höhe auseinandersetzen. Die Darstellung des psychologischen und emotionalen Preises, den diese jungen Männer zahlten, als sie halfen, den Schrecken von Hitlers Drittem Reich zu zerstören, steht im Mittelpunkt von "Masters of the Air". Einige wurden abgeschossen und gefangen genommen, einige wurden verwundet oder getötet. Und einige hatten das Glück, es nach Hause zu schaffen. Unabhängig vom Schicksal des Einzelnen wurde von ihnen allen ein Tribut gefordert."

Masters of the Air wird ab dem 26. Januar 2024 auf Apple TV+ gestreamt und wird eine neunteilige Serie sein. Seht euch den Trailer unten an.