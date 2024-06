Banana setzt seine dominante Serie fort und überholt New World in den Top-10-Charts von Steam

Das neueste, heiße, trendige Spiel auf Steam ist etwas, das viele als Betrug wahrnehmen und beurteilen werden. Das als Banana bekannte Spiel ist ein Clicker, bei dem Sie einfach auf ein Standbild eines animierten Banana klicken (wie Cookie Clicker ohne all das zusätzliche Fett und die Mechaniken/Systeme), bei dem Sie Ihre Erfahrung anpassen können, indem Sie Banana Kosmetika mit echtem Geld kaufen. Obwohl dies der Fall ist, strömen die Menschen zu ihm wie Toilettenpapier mitten in einer globalen Pandemie.

Denn nachdem das Spiel gestern die Marke von 880.000 gleichzeitigen Spielern überschritten hat, das Spiel in die Allzeit-Top-10-Charts von Steam gesprungen ist (danke, SteamDB), um Spitzenspieler zu erreichen, Hogwarts Legacy zu überwinden und Baldur's Gate III aus den Top 10 zu verdrängen, ist es seitdem weiter aufgeblüht.

Banana ist nun auf einen Gesamthöchststand von 917.272 Spielern (zum Zeitpunkt des Schreibens) geklettert, was bedeutet, dass es New World hinter sich gelassen hat und den achten Platz in den Charts belegt hat. Da es derzeit fast doppelt so viele Spieler gibt, die Banana ausprobieren als Elden Ring (trotz der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree ), wäre es nicht lächerlich zu sagen, dass das Spiel von FromSoftware mit 953.426 Spielern nicht mehr sicher auf dem siebten Platz der Charts liegt.

Glaubst du, dass Banana das Zeug dazu hat, das siebte Spiel in der Geschichte von Steam zu werden, das eine Million gleichzeitige Spieler knackt?