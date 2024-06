Banana knackt die Allzeit-Top-10-Liste von Steam

In letzter Zeit gab es eine Sammlung von Spielen, die auf Steam debütierten und die PC-Spieleplattform im Sturm eroberten. Sei es Lethal Company, Valheim, Among Us oder sogar Palworld im Januar, aber nur eines der genannten Spiele war erfolgreicher als der neueste Trendtitel.

Weil der Titel Banana, der die Spieler buchstäblich nur dazu zwingt, auf ein Banana zu klicken, um eine ähnliche Punktzahl wie Cookie Clicker zu erzielen, Steam im Sturm erobert und Hunderttausende von Spielern dazu strömen und es ausprobieren.

Laut SteamDB ist das SpielSteam bereits das neuntmeistgespielte Spiel aller Zeiten, basierend auf der Anzahl der gleichzeitigen Spieler, das Hogwarts Legacy und Baldur's Gate III geschlagen hat und nicht allzu weit hinter New World zurückfällt.

Das Spiel hat zum Zeitpunkt des Schreibens einen Höchststand von 886.558 Spielern, das sind rund 30.000 weniger als New World und etwa 5.000 vor Hogwarts Legacy. Mit der wachsenden Community wird sie vielleicht sogar wachsen und größere Höhen erreichen.

Haben Sie schon Banana gespielt?