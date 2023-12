Bam Margera feiert 100 Tage nüchtern

HQ

Bam Margera hat einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zur Nüchternheit erreicht: Er hat 100 Tage ohne Alkohol und Drogen erreicht.

Der Jackass-Star hat lange mit der Sucht zu kämpfen, aber er hat Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen, seinen Lebensstil grundlegend zu ändern. Im April dieses Jahres erklärte Margera auf Instagram, dass er "mit dem Trinken aufhören" werde, und dieses Versprechen hat er auch gehalten.

Er merkte an, dass sein Sohn ein treibender Faktor hinter der Entscheidung war, wobei er anmerkte: "Um des Wolfes Phoenix willen. Heute ist der Tag, an dem ich mit dem Trinken aufhöre."

Eine weitere Inspiration für diesen Fortschritt war Berichten zufolge der Schauspieler Mark Wahlberg, als Margera in einem Fitnessstudio mit Bildern voller Wahlberg trainierte. Nachdem Margera diesen Meilenstein erreicht hatte, schickte er Wahlberg ein Video, in dem er seinen Erfolg feierte. In dem Video sagte er: "Was ist los, Mark, es ist Bam Margera hier mit Dannii, 120 Tage nüchtern - Rock'n'Roll!"

Wahlberg antwortete mit den Worten: "Vielen Dank für das Video, Bruder. Ich freue mich so sehr für dich und deine Nüchternheit. 120 Tage, wow, Gott segne dich, Bruder, ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut."

Er fuhr fort: "Ich freue mich darauf, bald mit dir in Kontakt zu treten, ich war schon immer so ein großer Fan. Ich freue mich darauf, deinen Bruder zu sehen. Ich bin in Las Vegas, wenn du hier rauskommst, lass uns zusammenkommen."

Danke, NME.