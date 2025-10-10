HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die baltischen Staaten die Vorbereitungen für mögliche Massenevakuierungen intensivieren, um auf die wachsenden Sicherheitsbedenken in der Nähe ihrer Ostgrenzen zu reagieren.

Nach monatelangen Militärübungen und regionalen Kooperationsabkommen kartieren Estland, Lettland und Litauen nun Routen, benennen Schutzräume und lagern lebenswichtige Vorräte für den Notfall.

"Es ist möglich, dass wir eine mächtige Armee an den Grenzen des Baltikums sehen werden, mit dem offensichtlichen Ziel, alle drei Länder in drei Tagen bis zu einer Woche einzunehmen", sagte Renatas Pozela, der als Chef der litauischen Feuerwehr an der Notfallplanung beteiligt ist.

Beamte betonen, dass es sich bei diesen Plänen um reine Vorsichtsmaßnahmen handelt, aber sie spiegeln ein tiefes Unbehagen über Russlands fortgesetzte militärische Aufrüstung und Cyberaktivitäten wider. Während Moskau darauf besteht, dass es keine Bedrohung für die NATO darstellt, sehen die baltischen Regierungen die Bereitschaft in einem Klima, in dem Unsicherheit zur Norm geworden ist, als unerlässlich an.

Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!