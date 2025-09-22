HQ

In der Fußballwelt ist ein Sturm losgebrochen, nachdem nur wenige Stunden vor der offiziellen Gala in Paris eine angebliche Liste der zehn besten Anwärter auf den Ballon d'Or 2025 durchgesickert ist und in den sozialen Medien für Kontroversen und Vorfreude gesorgt hat.

Dem Dokument zufolge führt der junge spanische Stürmer Lamine Yamal vom FC Barcelona die Rangliste an, dicht gefolgt vom französischen Champions-League-Sieger Ousmane Dembélé, während der argentinische Stürmer Lautaro Martínez angeblich auf dem zehnten Platz liegt.

Die jährliche Zeremonie findet am Montag im Pariser Théâtre du Châtelet statt. Das Leck, das von Medien wie Bolavip, Antena 2 und dem Journalisten Pablo Giralt verbreitet wurde, hat das Ereignis überschattet und unter Fans und Analysten eine hitzige Debatte über die Legitimität der Rangliste ausgelöst.

Die durchgesickerten Punkte deuten darauf hin, dass der junge spanische Stürmer des FC Barcelona, Lamine Yamal, 805 Punkte sammelte und damit die 800 des französischen Champions-League-Siegers Ousmane Dembélé verdrängte, während der portugiesische Mittelfeldspieler Vitinha von PSG Berichten zufolge mit 643 Punkten den dritten Platz belegt.

Die Liste hebt auch aufstrebende Talente hervor, mit Barcelonas Raphinha auf dem vierten Platz, gefolgt von Liverpools Mohamed Salah, PSGs Nuno Mendes, Barcelonas Pedri, PSGs Désiré Doué, Real Madrids Kylian Mbappé, und Inter Milans Martínez.

Vincent García, Chef von France Football, sagte jedoch: "Ich bin die einzige Person, die den Sieger kennt. Zu den Kriterien gehören individuelle Leistungen, entscheidende Beiträge, gewonnene Titel, Fairplay sowie Verhalten auf und neben dem Platz."

Wir erhielten auch die Nachricht, dass der legendäre Ronaldinho die Auszeichnung überreichen wird, während der junge spanische Stürmer Lamine Yamal, 18, mit einer 20-köpfigen Entourage erwartet wird, was die Bedeutung der Gala für den jungen Star unterstreicht.

An dem Auswahlverfahren nehmen 30 Kandidaten teil, die von der Redaktion von France Football, Journalisten von L'Équipe und mindestens einer internationalen FIFA-Jury ausgewählt werden. Die Stimmen von 100 Journalisten aus aller Welt entscheiden über den Gewinner, wobei ein Punktesystem von 15 für den ersten Platz bis 1 für den zehnten Platz verwendet wird.

Das Leck, das nur wenige Stunden vor der Zeremonie auftauchte, hat die Spekulationen darüber verstärkt, ob Yamal mit seiner Durchbruchssaison der jüngste Ballon d'Or-Empfänger in der Geschichte sein könnte. Ob das echt ist oder nicht, werden wir natürlich erst in ein paar Stunden wissen.

Was denkst du?