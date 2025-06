Ballerina startet mit 51 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen, kann Lilo & Stitch nicht ganz vom Spitzenplatz verdrängen

HQ

Trotz einer kleinen Hürde mit Schneewittchen scheint es richtig zu sein, dass Disney weiterhin Live-Action-Reboots seiner alten Filme herausbringt, denn das Lilo & Stitch-Remake hat ein weiteres Wochenende an der Spitze der Kinokassen genossen.

Mit weiteren 67,7 Millionen US-Dollar nähert sich Lilo & Stitch einem Gesamtumsatz von 800 Millionen US-Dollar und hat nun insgesamt 772,6 Millionen US-Dollar beim US-amerikanischen und weltweiten Publikum erreicht. Eine debütierende Ballerina hatte wenig bis gar keine Chance gegen den blauen Außerirdischen und verdiente bei der Eröffnung 51 Millionen Dollar.

Der Actionfilm von Ana de Armas könnte aufgrund der bereits bestehenden Konkurrenz zu Mission: Impossible - The Final Reckoning, die an diesem Wochenende die 450-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat, zu kämpfen gehabt haben. Laut Deadline könnte es mit der Assoziation mit John Wick zu tun haben, aber die mangelnde Präsenz der Figur führte dazu, dass sich das Publikum abwandte.

So oder so, Ballerina wird an den nächsten Wochenenden anfangen müssen, ernsthafte Zahlen zu machen, wenn er an den Kinokassen als profitabel angesehen werden soll.