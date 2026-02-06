Baldur's Gate wird zu einer TV-Serie, die die Geschichte von Larians geliebtem Spiel fortsetzt

HQ

Uns wurde kürzlich gesagt, dass HBOs The Last of Us vielleicht doch mit seiner dritten Staffel endet, aber das liegt definitiv nicht daran, dass Warner Bros. Videospiele aufgegeben hat. Tatsächlich wissen wir wahrscheinlich, warum es Unsicherheiten über die Anzahl der Staffeln gibt.

Deadline enthüllt, dass HBO eine TV-Serie basierend auf Baldur's Gate produziert. Wen könnten sie überhaupt engagieren, um etwas mit solchem Potenzial herzustellen? Niemand Geringerer als Craig Mazin, der Schöpfer von Tschernobyl und Mitbegründer der TV-Serie The Last of Us. Mazin soll diese TV-Adaption kreieren, schreiben, ausführen und als Showrunner fungieren, und es klingt, als hätte er noch viel Arbeit vor sich.

Ich sage das, weil Deadline behauptet, die Serie werde dort weitermachen, wo Baldur's Gate III aufgehört hat, was bedeutet, dass wir direkt nach dem Spielende sehen werden, was tatsächlich passiert ist. Glücklicherweise klingt er wie ein großer Fan des Spiels von Larian Studios:

"Nachdem ich fast 1000 Stunden in die unglaubliche Welt von Baldur's Gate 3 gesteckt habe, ist es ein wahr gewordener Traum, die Geschichte fortzusetzen, die Larian und Wizards of The Coast erschaffen haben. Ich bin ein treuer Fan von D&D und der brillanten Art, wie Swen Vincke und sein begabtes Team es adaptiert haben. Ich kann es kaum erwarten, Baldur's Gate und all seine unglaublichen Charaktere mit so viel Respekt und Liebe wie möglich zum Leben zu erwecken, und ich bin Gabe Marano und seinem Team bei Hasbro sehr dankbar, dass sie mir dieses unglaublich wichtige Objekt anvertraut haben."

Die schlechte Nachricht ist, dass sie gerade erst mit der Arbeit an der Serie begonnen haben, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten müssen, um das Ergebnis zu sehen. Beenden wir jedoch mit einem weiteren guten, denn Mazin möchte, dass einige der Baldur's Gate III Schauspieler auf irgendeine Weise beteiligt sind.

Wie klingt das für dich?