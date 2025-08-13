Baldur's Gate IV kommt, nur nicht für eine Weile

HQ

Obwohl sich Baldur's Gate III als großer Erfolg für Wizards of the Coast erwiesen hat, bedeutet das nicht, dass eine Fortsetzung das nächste Spiel des D&D-Besitzers sein wird. Stattdessen sucht das Unternehmen nach Partnerschaften mit verschiedenen Talenten in der Spielebranche, um dem Publikum neue Geschichten zu bringen.

Im Gespräch mit The Game Business sprachen der Präsident von Wizards of the Coast, John Hight, und der CEO von Giant Skull, Stig Asmussen, über ihre bevorstehende Zusammenarbeit, bei der es sich nicht um Baldur's Gate IV oder etwas Ähnliches handeln wird.

"Baldur's Gate ist ein unglaubliches Spiel und natürlich werden wir einen Nachfolger machen", sagte Hight. Aber das Spiel von Giant Skull ist das nicht. "Wir gehen zu Stig und seinem Team, um eine unglaubliche Geschichte zu erzählen und D&D einem sehr breiten Publikum zugänglich zu machen. Im Idealfall wird das Spiel D&D-Spieler ansprechen, weil es ihnen hilft, ihre Vorstellungskraft zu verwirklichen. Aber es wird hoffentlich auch Leute ansprechen, die es lieben, Actionspiele zu spielen, die die Jedi-Spiele lieben, die God of War-Spiele lieben."

Die Idee, ein breites Publikum anzusprechen, könnte einige Alarmglocken läuten lassen, da Baldur's Gate III ein Spiel ist, das es geschafft hat, eine breite Anziehungskraft zu erlangen, obwohl es Mechaniken hatte, die Leute hätten abschrecken können. Asmussen ist jedoch ein Branchenprofi, da er bei beiden Star Wars Jedi-Spielen Regie geführt und als Creative Director an God of War 3 gearbeitet hat. Wenn also jemand weiß, wie man Spiele mit breiter Anziehungskraft immer noch spannend macht, dann ist er definitiv ganz oben.