Baldur's Gate IIIs beliebtestes Volk, Klasse und mehr enthüllt

Eine Woche ist vergangen, seit das Meisterwerk Baldur's Gate III auf dem PC veröffentlicht wurde, und Millionen von Spielern haben bereits viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Das bedeutet, dass die Entwickler von Larian in der Lage waren, einige lustige Statistiken zu sammeln, die sie nun teilen möchten.

Das Team gibt bekannt, dass 368 Spieler es geschafft haben, Baldur's Gate III am Eröffnungswochenende zu beenden. So ziemlich alle haben dies wahrscheinlich mit einem benutzerdefinierten Charakter getan, da 93 % der Spieler sich entschieden haben, keine Ursprungsgeschichte zu beginnen. Uns wurde auch gesagt, dass Halbelfen die beliebteste Rasse waren, dicht gefolgt von Menschen und Elfen. Paladin war die häufigste Klasse, 12 % der Spielertode wurden durch Eigenbeschuss verursacht und fast 10 % der Spieler verbrachten mehr als eine Stunde in der Charaktererstellung. Dies sind nur einige der lustigen Fakten vom Eröffnungswochenende von Baldur's Gate III. Sie können sie alle in der Infografik unten sehen.

Überrascht Sie irgendetwas davon? Bist du bei einigen von ihnen der Ausreißer?