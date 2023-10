Baldur's Gate III zeigt die beliebtesten Multiklassenkombinationen an

HQ

Wenn du Lust hast, deinen Zeh in eine andere Klasse in Baldur's Gate III zu tauchen, musst du dich nicht nach Withers schleppen und deinen Charakter komplett neu spezialisieren. Stattdessen können Sie sich einfach für mehrere Klassen entscheiden, eine etwas fortgeschrittene, aber lohnende Option für Spieler, die die Dinge in ihrem Charakter aufpeppen möchten.

Laut dem PlayStation Blog wurden die beliebtesten Klassenkombinationen enthüllt. Ganz oben auf der Liste stehen Rogue und Ranger, mit über 175.000 Spielern, die sich dafür entscheiden, so geschickt wie möglich zu sein. Als nächstes sehen wir eine Menge Tanks, mit Barbar und Kämpfer, Barbar und Paladin sowie Paladin plus Kleriker.

Paladin scheint immer noch eine unglaublich beliebte Wahl zu sein, da er in 5 der 10 beliebtesten Kombinationen vorkommt. Schurke, Hexenmeister und Barbar scheinen ebenfalls eine beliebte Wahl zu sein, während Klassen wie Barde und Mönch nicht so häufig vorkommen.

Hast du in Baldur's Gate III mehrere Klassen gebildet? Für welche Option haben Sie sich entschieden?