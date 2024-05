Baldur's Gate III wurde mit "ein bisschen" Crunch gemacht

HQ

Baldur's Gate III war für viele das Spiel des letzten Jahres. Es fegte verschiedene Preisverleihungen ab und es schien, als würde es eine Generation von CRPGs definieren. Doch auch wenn die Fans nur Lob für den Entwickler, die Larian Studios, übrig haben, gibt es ein unglückliches Geheimnis hinter der Entwicklung.

Wie Swen Vincke selbst auf der Digital Dragons-Konferenz in Polen erzählte (danke, GamesRadar), gab es eine gewisse Krise. "Sicherlich weniger auf BG3 als in der Vergangenheit", Vincke antwortete auf die Frage, wie viel Crunch in die Entwicklung involviert gewesen sei.

"Es wäre eine Lüge zu sagen, dass wir es nicht getan haben. Es sind Dinge passiert, die wir nicht vorhergesehen haben... Wir haben nicht übermäßig gecruncht, aber wir mussten ein bisschen crunchen. Und ich denke, um ehrlich zu sein, wird man immer ein bisschen haben, wenn man versucht, etwas zu beenden, besonders wenn es so viel Komplexität gibt, die zusammengebracht werden muss."

Baldur's Gate III wurde etwa einen Monat früher als geplant gestartet, so dass Starfield vermieden werden konnte. Das Spiel hat auch Dinge eingeführt, die es mit jedem großen Patch vollständiger gemacht haben, so dass man, selbst wenn das RPG geliebt wird, sehen kann, wo es einige kleinere Risse gab.