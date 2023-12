Baldur's Gate III wird nicht in den Game Pass aufgenommen

HQ

Als Larian Studios ankündigte, dass Baldur's Gate III im Dezember für die Xbox Series erscheinen würde, glaubten einige - oder träumten zumindest davon - dass das hochgelobte RPG direkt im Game Pass erscheinen würde. Wir wissen jetzt, dass das nicht passiert ist, aber das hat viele nicht davon abgehalten, zu hoffen, dass das Spiel bald in Microsofts geliebten Dienst aufgenommen wird. Es scheint, als ob du nicht den Atem anhalten solltest.

Kat Bailey von IGN hatte das Vergnügen, mit dem Gründer der Larian Studios, Swen Vincke, zu sprechen, und er sagte Folgendes, als er gefragt wurde, wie viel Microsoft vor einiger Zeit angeboten hat, Baldur's Gate III in den Game Pass zu bekommen:

"Oh, wir haben von Anfang an gesagt, dass es nicht im Game Pass sein wird, es wird nicht im Game Pass sein. Das sind heikle Fragen. Kat. Schauen Sie, wir sind im Geschäft, ein Spiel zu machen, das einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Wir haben ein großes Spiel gemacht, also denke ich, dass es einen fairen Preis dafür gibt, und ich denke, dass das in Ordnung ist. Wir berechnen Ihnen keine Mikrotransaktionen obendrauf, so dass Sie das bekommen, wofür Sie bezahlen. Um es vorweg zu nehmen: Es ist ein großes, fleischiges Spiel. Ich denke, das sollte so existieren können, wie es ist. Das ist es, was es uns ermöglicht, weiterhin andere Spiele zu entwickeln."

Da haben Sie es also. Vincke und der Rest von Larian haben kein Interesse daran, Baldur's Gate III in den Game Pass zu bringen, und dies ist kein Studio, das dafür bekannt ist, zu lügen, also ist es höchstwahrscheinlich nicht so, dass er wegen einer Geheimhaltungsvereinbarung oder ähnlichem schüchtern ist.