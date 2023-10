Baldur's Gate III wird in der neuesten Episode von South Park erwähnt

HQ

Diejenigen, die das letzte South Park-Special "Joining the Panderverse" gesehen haben, werden eine urkomische Erwähnung von Baldur's Gate III gesehen haben.

In der Episode stellt eine Version von Eric Cartman, gespielt von Janeisha Adams-Ginyard, die Frage: "Durchqueren Speicherstände nicht mehrere Universen?" Stan antwortet daraufhin: "Spielstände können nicht einmal zwischen PCs und PS5s hin- und hergewechselt werden - warum sollten sie zwischen mehreren Universen hin- und herspringen?"

Nach der Ausstrahlung der Episode meldete sich der Entwickler Larian Studios zu X und postete: Während die Spielstände von Baldur's Gate 3 keine multiversalen Barrieren überwinden können, können wir bestätigen, dass sie tatsächlich zwischen PC und PS5 übertragen werden können!"

Die Episode ist nicht das erste Mal, dass South Park sich auf beliebte Videospiele bezieht. In Make Love, Not Warcraft hat South Park mit Blizzard zusammengearbeitet, um Gameplay von World of Warcraft zu zeigen. Episode Guitar Queer-O basiert auf Guitar Hero und Go God Go sieht Cartman, wie er sich selbst einfriert, damit er nicht länger auf eine Nintendo Wii warten muss.