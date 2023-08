Baldur's Gate III wird bald die Entfernung von Mitgliedern der Koop-Gruppe ermöglichen

HQ

Der Koop-Modus von Baldur's Gate III ist eine großartige Alternative zum Einzelspieler-Erlebnis. Aber wenn Sie nicht die Zeit finden, mit Ihren Freunden zu spielen, und trotzdem mit dem von Ihnen erstellten Charakter weitermachen möchten, befinden Sie sich in einer Sackgasse.

Du kannst die Gruppenmitglieder deiner Freunde kontrollieren, wenn du alleine gehst, aber du kannst die Gefährten des Spiels, Charaktere wie Astarion, Lae'zel und Schattenherz, nicht mitbringen. Dies wird sich jedoch im zweiten Patch des Spiels ändern, wie aus einem Beitrag von Larian auf der Steam-Community-Seite hervorgeht.

Withers' Garderobe der eigensinnigen Freunde wird es euch bald ermöglichen, Koop-Gruppenmitglieder in eurer Kampagne zu entfernen, was bedeutet, dass der Übergang zwischen Koop und Einzelspieler bald viel reibungsloser sein sollte. Viele weitere Änderungen werden mit Patch 2 kommen, also bleibt dran für weitere Updates.