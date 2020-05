Baldur's Gate III wird Anfang nächsten Monats auf Guerrilla Collective gezeigt

Das neue Werk von Larian Studios, Baldur's Gate III, ist für strategische Rollenspieler sicher eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Vor einigen Monaten, während der PAX East, präsentierten die Entwickler den aktuellen Stand in einer 45-minütigen Live-Demonstration. Mittlerweile wissen wir, wann es erneut Gelegenheit gibt, das nächste Kapitel des alten CRPGs ausgiebig in Aktion zu sehen, denn auf Twitter verrät Michael Douse, Larians Publishing Director, dass Baldur's Gate III auf dem virtuellen Event "Guerilla Collective" von Kinda Funny zu sehen sein wird. Die findet vom 6. bis zum 8. Juni statt und soll wohl auch Neuigkeiten zur Divinity-Serie für Fans bereithalten. Original Sin 3 wird aber kein Thema sein, bestätigte Larian bereits.

