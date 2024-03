Baldur's Gate III war im letzten Jahr das meistgespielte Spiel auf dem Steam Deck

HQ

Mit dem zweiten Geburtstag des Steam Decks vor kurzem hat Steam die 100 meistgespielten Spiele auf der Plattform im letzten Jahr enthüllt. An der Spitze der Charts steht Baldur's Gate III, das zwischen März 2023 und März 2024 die höchste Anzahl an täglich aktiven Spielern hatte. Vampire Survivors und Dave the Diver auf dem zweiten bzw. dritten Platz.

Der Rest der Top Ten umfasste Hogwarts Legacy, Elden Ring, Palworld, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto 5, Stardew Valley und Red Dead Redemption 2.

"Es ist ungefähr zwei Jahre her, dass wir das Steam Deck auf den Markt gebracht haben, und wir dachten, wir würden einen Blick auf die Spiele werfen, die im zweiten Jahr am häufigsten darauf gespielt werden!" Valve sagte über die Tabelle.

"Von Neuerscheinungen bis hin zu alten Favoriten, von AAA-Titeln bis hin zu Indies, hier sind die Top 100 der meistgespielten Spiele (in der Reihenfolge der höchsten Anzahl täglich aktiver Spieler) zwischen März 2023 und März 2024, unabhängig vom verifizierten Status."