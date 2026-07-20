Baldur's Gate III und Clair Obscurs Jennifer English treten von der Stimme von Gwendolyn in Tides of Annihilation zurück

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Jennifer English, eine der produktivsten Synchronsprecherinnen der Gegenwart, zieht sich von ihrer Rolle als Gwendolyn in Tides of Annihilation zurück. English, der im Spiel selbst als Stimme des Hauptprotagonisten enthüllt wurde, tritt aus gesundheitlichen Gründen von der Rolle zurück.

Laut einem Beitrag auf der Social-Media-Seite von Tides of Annihilation wird English weiterhin an dem Spiel arbeiten, jedoch eher in einer beratenden Rolle. Sie informierte die Entwickler von Eclipse Glow Games letzten Monat über ihre Entscheidung, und obwohl das Team traurig war, dass sie Gwendolyn nicht mehr sprechen würde, " verstanden und respektierten sie Jennifer vollkommen, weil sie ihr Wohlbefinden priorisierte."

Eclipse Glow Games und English selbst halfen, einen Ersatz für die Rolle der Gwendolyn zu finden, und sie haben bereits einen neuen Schauspieler für die Rolle gefunden. Sie nimmt ihre Texte für die Gamescom 2026-Demo auf, die nächsten Monat spielbar sein wird, aber ihr Name wurde noch nicht bekannt gegeben.

Jennifer English hat eine der einzigartigsten Stimmen im Gaming und hat sie in eine Vielzahl von Welten gebracht, sodass wir in Fantasieländer oder ferne Zukünfte eintauchen können. Es wird interessant sein zu sehen, wer sie in Tides of Annihilation ersetzt und ob das Team jemanden wählt, der wie sie klingt, oder ob Gwendolyn ganz anders interpretiert wird.