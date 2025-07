Baldur's Gate III Synchronsprecherin sagt, dass kommende inklusive Spiele zensiert werden

HQ

Es gibt keinen Mangel an Diskussionen über Inklusivität in der Populärkultur, wo die Idee, vielfältigere Menschen repräsentieren zu lassen, oft zu Kontroversen führt, wobei einige das Gefühl haben, dass es sich eher wie eine Quote anfühlt als wie etwas, das auf einer verdienstvollen Basis getan wurde und zu einem Gefühl der Vorhersehbarkeit beiträgt.

Eine Person, die sich entschieden gegen DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) ausgesprochen hat, ist Präsident Donald Trump. Dies hat dazu geführt, dass die Inklusion ins Hintertreffen geraten ist, und in einem InterviewBaldur's Gate III mit der Synchronsprecherin Samantha Béart fragt The Gamer, ob sie glaubt, dass ein extrem inklusiver und hochwertiger Titel wie Baldur's Gate III heute hätte gemacht werden können. Sie antwortet:

"Ohne die Entwickler zu entlarven, weiß ich, dass das passiert. Ihre Handlungsstränge wurden gekürzt. Historisch gesehen ist Appeasement eine wirklich schlechte Sache."

Trotzdem denkt sie, dass es nur eine Phase ist und erinnert daran, dass es Indies gibt, die so weitermachen wie bisher:

"Indies gibt es. Und die Leute können schreiben, und die Gemeinschaften werden sich zusammentun, und wir werden das auf jeden Fall gemeinsam durchstehen."

Wie sehen Sie das selbst? Glaubst du, dass Trump im Weißen Haus die Art und Weise beeinflussen wird, wie AAA-Spiele gestaltet werden?