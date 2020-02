Baldur's Gate III springt noch dieses Jahr in Early Access

In dieser Woche erwarten wir die große Gameplay-Enthüllung von Larians kommendem Rollenspiel Baldur's Gate III. Wir haben den Titel noch nicht in Aktion gesehen, allerdings bereits erfahren, wann wir es endlich ausprobieren dürfen.

Hasbro, die Inhaber von Wizards of the Coast (denen derzeit die Baldur's-Gate-Lizenz gehört), haben in New York auf einer Spielzeugmesse bekanntgeben, dass das Spiel noch in diesem Jahr in die Early-Access-Phase auf dem PC eintaucht. Die Sache scheint völlig sicher zu sein, immerhin hat Larian mit ihren beiden Divinity:-Original-Sin-Spielen bereits gute Erfahrungen mit dem Thema gemacht.

Laut PC Gamer entspricht dieser Fahrtplan den Bemühungen Hasbros, bis 2025 jährlich ein Spiel der Reihe Dungeons & Dragons zu veröffentlichen. Sieben Projekte sind nach Angaben des Verlags derzeit in Arbeit.

