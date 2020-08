Baldur's Gate III schafft es nicht rechtzeitig ins Early Access

Eines der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres ist Baldur's Gate III. Der neueste Eintrag dieser RPG-Serie sollte ursprünglich noch im August in die Early-Access-Phase entlassen werden, doch daraus wird nichts. Der Entwickler Larian Studios hat am Abend bestätigt, dass sie ihr Projekt in diesem Monat doch nicht wie geplant zum Verkauf anbieten werden. Ein neuer Termin scheint aber bereits in Sicht zu sein, denn die Entwickler planen die Bekanntgabe des neuen Early-Access-"Veröffentlichungstermins" am 18. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Im Livestream "Panel From Hell" werden Geoff Keighley, der Game-Designer Chris Perkins, Larian-Chef Swen Vincke und einige Mitglieder der Entwickler-Crew das neue Datum bekanntgeben und weitere "große Neuigkeiten" für die Fans vorbereiten. Den Livestream findet ihr zu gegebener Zeit auf Youtube und auf Twitch.