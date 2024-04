Baldur's Gate III Patch 7 fügt neue Enden hinzu und wird eine Beta für PC-Spieler haben

HQ

Die Patches von Baldur's Gate III fügen den Spielern immer wieder wichtige neue Details hinzu, in die sie eintauchen können. Egal, ob es sich um neue romantische Interaktionen mit deinem Partner oder einen ganzen Epilog nach dem Basisspiel handelt, Larian hat den Spielern seit der Veröffentlichung immer wieder einen weiteren Grund gegeben, einen neuen Spielstand zu laden.

Patch 7 ist für die Übeltäter, so wie es aussieht. In einem neuen Community-Post erklärt Larian, dass mit diesem Patch neue Enden kommen werden. Außerdem können die Spieler wie üblich jede Menge Fehlerbehebungen erwarten. So sehr, dass in den kommenden Wochen eine Beta für PC-Spieler eingeführt wird, um den Patch zu testen.

Wenn ihr bereits Hunderte von Stunden gespielt habt und etwas ändern wollt, wird es euch freuen zu hören, dass mit Patch 7 auch Modding-Tools in das Spiel implementiert werden, also haltet die Augen offen. Dinge wie Crossplay und Fotomodus sind in Arbeit, aber sie werden es leider nicht in Patch 7 schaffen.