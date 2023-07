Baldur's Gate III neckt eine breite Palette von Romanzen und Sexszenen

HQ

Die Veröffentlichungstermine von Baldur's Gate III wurden letzte Woche geändert, was bedeutet, dass wir weniger als einen Monat davon entfernt sind, es auf den PC zu bringen. Dann ist es ein guter Zeitpunkt, um einige der Dinge zu sehen, die Sie erwarten.

Larian hat uns ein sogenanntes Release-Teaser-Video für Baldur's Gate III gegeben, und es beginnt mit einigen beeindruckenden und faszinierenden Szenen, die Einblicke in Story-Filmsequenzen, wunderschöne Umgebungen, eine fliegende Katze und ikonische Feinde geben, bevor es sich dem zuwendet, was in RPGs immer ein heißes Thema ist: Romanzen.

Ja, der größte Teil des Trailers widmet sich der großen Auswahl an Menschen und Kreaturen, mit denen wir uns im Spiel romantisch und sexuell einlassen können, und es sieht so aus, als ob Baldur's Gate III uns so ziemlich alles tun lässt, was wir wollen. Und das, ohne die "Bären-Sexszene" zu zeigen, die TikTok zuvor verboten hat...