Baldur's Gate III Mod-Unterstützung wird wahrscheinlich das letzte große Update sein

HQ

Als Baldur's Gate III veröffentlicht wurde und es sich anfühlte, als hätte sich das RPG-Erlebnis angefühlt, nach dem sich die Fans des Genres gesehnt hatten, gab es sofort Rufe nach einer Fortsetzung oder einer Art DLC-Erweiterung. Larian schockierte jedoch viele Leute, als das Studio ankündigte, stattdessen an komplett neuen Spielen zu arbeiten und Baldur's Gate III hinter sich zu lassen.

Swen Vincke, CEO von Larian Studios, glaubt, dass dies im September, wenn der siebte große Patch für das Spiel veröffentlicht wird und die Spieler ihre eigenen Mods mit offiziellen Tools erstellen können, der Moment der Übergabe für Baldur's Gate III ist.

"Wir arbeiten an unserem neuen Ding, wir sind super aufgeregt über die neuen Spiele", sagte er bei BAFTAs An Evening With Baldur's Gate III (danke, Eurogamer). "Wir sind auch kreative Geister, wir wollen nicht immer wieder das Gleiche tun, wir wollen wirklich vorankommen und neue Dinge tun."

Wir sind uns nicht sicher, wann wir Larians nächstes Spiel sehen werden, aber wir wissen, dass sie zwei große Titel in Arbeit haben, von denen der nächste auch im Early Access erscheinen wird, genau wie Baldur's Gate III.

Was möchten Sie als nächstes von Larian sehen?