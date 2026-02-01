Baldur's Gate III Mod stellt mehr als 1000 Dialogzeilen aus dem Early Access wieder her

HQ

Es ist vielleicht leicht zu vergessen, wenn man bedenkt, wie riesig das Spiel wurde, als es richtig gestartet wurde, aber Baldur's Gate III war jahrelang im Early Access auf Steam. Man konnte nur den ersten Akt durchspielen, und selbst dann war der Inhalt massiv anders, aber es gab einige großartige Ideen, die Larian leider zurücklassen musste.

Dank der Arbeit des Modders HyperspaceTowel wurde jedoch ein Großteil dieses Inhalts in Early Access Scenes Restored zurückgebracht. Dieser konzentriert sich hauptsächlich auf die Reaktivität der Gefährten und fügt Zeilen für Lae'zel, Gale, Astarion und Shadowheart hinzu. Wyll und Karlach werden irgendwie außen vor gelassen, da sie anfangs andere Synchronsprecher hatten, aber einige Tonaufnahmen wurden für sie wiederhergestellt.

Weitere Szenen sollen mit diesem Mod wiederhergestellt werden, aber es gibt bereits mehr als 100 Konvertierungen und 1000 Dialogzeilen. Du findest es auf Nexus Mods, wo du auch den Fortschritt bei der Rückkehr des Early-Access-Erlebnisses für Baldur's Gate III im Auge behalten kannst. Natürlich ohne die meisten Bugs.