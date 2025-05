Baldur's Gate III Miniaturen wurden auf Charisma so niedrig wie möglich gewürfelt

HQ

Baldur's Gate III ist weiterhin immens beliebt, auch nachdem Larian Studios angekündigt hat, dass die Unterstützung für das Spiel vollständig eingestellt wird, um sich anderen Dingen zuzuwenden (obwohl sie sich nicht ganz zurückhalten können). Viele lieben die wundervolle Besetzung der Charaktere und als Wizkids kürzlich eine Sammlung von Miniaturen aus dem Spiel veröffentlichte, haben natürlich viele Leute zugegriffen.

Aber das hätten sie nicht tun sollen. Wizkids waren nicht sehr freundlich zu den Charakteren, die höllisch hässlich sind und meist an wirklich gescheiterte Temu Interpretationen erinnern (bestenfalls), bei denen es in einigen Fällen sogar schwierig ist, zu erkennen, wer die Charaktere sind. Und wir übertreiben nicht, tatsächlich geben Wizkids selbst zu, dass es überhaupt nicht gut geworden ist und bieten jetzt jedem, der es gekauft hat, eine volle Rückerstattung an. Sie schreiben:

"Leider haben wir dieses Ziel mit dem D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Character Boxed Set verfehlt. Wenn Sie dieses Set über unsere Online-Shops gekauft haben, bieten wir denjenigen, die mit ihrem Set nicht zufrieden sind, eine vollständige Rückerstattung an."

In einem Beitrag auf Reddit und Threads unten können Sie sich die Schrecken ansehen und dabei viel lachen.