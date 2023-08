Baldur's Gate III Lead Writer wählt die "heldenhafteste" Spielweise

HQ

Baldur's Gate III hat eine Menge Optionen, wenn du deinen Charakter erstellst. Nicht nur, um deinen Abenteurer so albern oder ernst aussehen zu lassen, wie du willst, sondern du kannst auch bestimmte Origin-Charaktere bekommen.

Einige davon sind vorgefertigte Charaktere, während andere Ihnen nur einen bestimmten Hintergrund geben. Der Ursprung von Dark Urge ist einer, den man hier auswählen sollte, da der Hauptautor von Baldur's Gate III, Adam Smith, glaubt, dass er Ihnen die heldenhafteste Reise bietet.

Dark Urge gibt dir einen Hintergrund, an den du dich nicht erinnern kannst, aber du weißt, dass du etwas Schreckliches getan hast. "Ich liebe einen gequälten, reumütigen Helden" Smith erzählte PC Gamer.

"Als wir es zum ersten Mal ankündigten, wollte ich wirklich verzweifelt versuchen, den Leuten zu sagen, dass dies nicht nur der böse Lauf ist. Für mich – und ich werde so spoilerhaft wie möglich sein – ist der Dunkle Drang möglicherweise der heldenhafteste Spieldurchgang, denn sich dem zu widersetzen, was in einem steckt, und das tatsächlich durchzustehen und es mit seinen Freunden an seiner Seite zu überleben, von denen die meisten noch intakt sind, ist meiner Meinung nach die heldenhafteste Version des Spiels."

Hast du schon einmal versucht, einen Dark Urge Charakter zu spielen?