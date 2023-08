Baldur's Gate III kommt doch 2023 zur Xbox Series

HQ

Als Larian Studios die PlayStation 5-Version von Baldur's Gate III verzögerte, bestätigten sie auch, dass die Xbox Series S schuld daran war, dass der Kandidat für das Spiel des Jahres nicht zur gleichen Zeit auf Microsofts Konsolen kam. Dies hat offensichtlich die Diskussionen über die schwächere Xbox-Serie wiederbelebt, die Entwickler davon abhält, uns wirklich das "Next-Gen-Erlebnis" zu bieten, und darüber, ob Microsoft aufhören sollte, Parität zwischen Spielen auf seinen Konsolen zu verlangen oder nicht. Es wird interessant sein zu sehen, was die Leute jetzt denken.

Denn Larian-Gründer Swen Vincke verrät, dass Baldur's Gate III doch noch in diesem Jahr seinen Weg auf die Xbox Series finden wird, da Phil Spencer und seine Crew zugestimmt haben, eine Ausnahme von ihrer Paritätsregel zu machen, indem sie das Spiel ohne Split-Screen-Option auf der Series S starten lassen. Die Xbox Series X-Version wird alle Verbesserungen der PC-Version, Cross-Play und Split-Screen enthalten, während die Series S mit den ersten beiden auskommen muss.

Dies wird definitiv vielen anderen Entwicklern und Publishern geben, die sich über die Xbox Series S beschwert haben, hoffen, dass Microsoft auch für sie eine Ausnahme machen wird, jetzt, da die Tür dafür geöffnet wurde, also wird es faszinierend sein zu sehen, was die Zukunft bringt. In jedem Fall werden Besitzer der Xbox Series später in diesem Jahr in den Genuss von Baldur's Gate III kommen.

Was halten Sie von dieser Entscheidung? Wo sollte die Grenze in Bezug auf Funktionen gezogen werden, die in Xbox Series S-Versionen von Spielen fehlen?