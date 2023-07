Baldur's Gate III kann 100 Stunden für einen normalen Spieldurchlauf benötigen

HQ

Baldur's Gate III scheint eines der größten RPGs aller Zeiten zu sein, mit Hunderten von Stunden an Zwischensequenzen, einer umfangreichen Liste von Rassen, Unterrassen und Klassen zur Auswahl sowie einer riesigen Welt, die es zu erkunden gilt, kann man mit Sicherheit sagen, dass es viel zu tun gibt.

Jetzt hat der CEO von Larian Studios bestätigt, dass es "zwischen 75 und 100 Stunden" für einen Standarddurchlauf von Baldur's Gate III dauert.

"Es wird Leute geben, die weit darüber hinwegkommen, diejenigen, die alles tun wollen", fügte er hinzu. "Ich denke, sie werden wahrscheinlich 200 Stunden erreichen. Im Durchschnitt sehen wir, dass die Leute, die das durchmachen, etwa 75 bis 100 Stunden brauchen." "Es hat eine enorme Menge an Wiederholungen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun. Ich denke, die Leute werden viel neu würfeln. Wir haben diese wahnsinnige Menge an Klassen, Unterklassen, Rassen und Unterrassen. Dies ist kein kleines Spiel, bei dem Sie innerhalb eines Monats fertig sind. Sie werden es häppchenweise spielen. Vielleicht schaust du mit einem Freund im Multiplayer vorbei - wir haben auch einen Drop-in/Drop-out-Multiplayer. Es gibt so viele Möglichkeiten, es zu spielen. Wir haben auch bei [Divinity: Original Sin 2] gesehen, dass die Leute es jahrelang gespielt haben. Es gibt immer noch eine ganze Menge Leute, die es spielen und immer noch neue Dinge entdecken, die da drin sind. Dieser ist deutlich größer und hat auch deutlich mehr Tiefenschichten. Ich glaube nicht, dass du in einem Monat fertig sein wirst, sage ich."



Baldur's Gate III erscheint am 3. August für PC und am 6. September für PS5.