Baldur's Gate III ist bereits fast eine halbe Million gleichzeitige Spieler auf Steam

HQ

Die Vorfreude auf Baldur's Gate III ist seit Jahren groß, da die Early-Access-Version von Anfang an unglaublich vielversprechend war und Marko bei weitem nicht der einzige war, der Divinity: Original Sin II, das vorherige Spiel der Larian Studios, als Meisterwerk bezeichnete. Kombinieren Sie das mit Baldur's Gate III, die in den Steam-Charts nach oben sprangen, nachdem sie eine verwirrende Menge an Sexszenen und Romantikoptionen gezeigt hatten (einschließlich des Bären-/Druidenteils, der von TikTok verbannt wurde), und es war klar, dass der Start des Spiels auf dem PC viel Aufmerksamkeit erhalten würde. Es stellt sich heraus, dass vieles eine Untertreibung sein könnte.

Die Übersicht von Valve zeigt, dass Baldur's Gate III vor wenigen Minuten 472.136 gleichzeitige Spieler auf Steam hatte. Das ist sehr beeindruckend, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass es ein Donnerstag und noch nicht einmal Abend an der amerikanischen Westküste ist, also wäre ich nicht überrascht, wenn das Spiel einen Spitzenwert von mehr als einer halben Million gleichzeitiger Spieler hat, wenn ich morgen aufwache. Spätestens an diesem Wochenende.

Bist du einer dieser Spieler? Wenn ja, was denkst du bisher? Und für alle, die es vergessen haben oder es nicht wussten: Baldur's Gate III wurde auf PS5 auf September verschoben.