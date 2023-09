Baldur's Gate III hindert dich daran, mit bestimmten Leichen zu sprechen

HQ

Baldur's Gate III hat eine unglaubliche Menge an Gesprächen, die Sie führen können. Von der Quest eines blauen Vogels bis hin zur Entdeckung von Geheimnissen über die Umgebung von einer Leiche aus können Sie nicht nur mit normalen NPCs chatten.

Aber Larian wollte sich mit diesem Aspekt des Spiels nicht überanstrengen, und so schnitten sie einigen Leichen im Spiel die Köpfe ab, was es unmöglich machte, mit ihnen zu sprechen. Wie Swen Vincke im Video unten sagt, hatte Larian dadurch eine größere Kontrolle darüber, was der Spieler tun könnte.

"Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass unsere ersten Spiele sehr ehrgeizig waren, aber wir haben es nicht wirklich geschafft, die Ambitionen innerhalb des Spiels zu erfüllen, weil wir die Funktionen nicht wirklich vollständig unterstützt haben." sagte Vincke.

"Aus der Kritik an diesen Spielen habe ich gelernt, dass es wirklich wichtig ist, dass man, wenn man ein Feature einbaut, voll aufgehen muss, was bedeutet, dass man mit Tieren sprechen kann, man kann mit jedem Tier sprechen. Du kannst mit Toten sprechen, du kannst mit sprechen, nun, der Trick, den wir anwenden, ist jeder Tote, der noch seinen Kopf hat. Ihr werdet viele enthauptete Menschen im Spiel sehen, aber so haben wir das buchstäblich gelöst."

Wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten die Spieler haben, sich auf ein kurzes Gespräch einzulassen, sind wir nicht allzu enttäuscht, dass Larian beschlossen hat, einige der Leichen zu kontrollieren, mit denen wir sprechen konnten.