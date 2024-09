Baldur's Gate III hätte fast Dialogszenen in der Ich-Perspektive gehabt

HQ

Wir sind jetzt mehr als ein Jahr von der Veröffentlichung von Baldur's Gate III entfernt, und mit Patch 7 fühlt es sich an, als würde sich das Buch des Spiels fast schließen. Dennoch gibt es noch viele Geheimnisse der Magie, die in die Entwicklung des Spiels eingeflossen sind, die es zu entdecken gilt.

Bei einer Podiumsdiskussion auf der PAX West (danke, PCGamer) sprachen die Larian Studios darüber, wie es zu den riesigen Mengen an Cinematics im Spiel kam. "Während des Early Access waren wir uns nicht sicher, ob es überhaupt Filmsequenzen geben würde", erklärt Art Director Alena Dubrovina. "Wir hatten ein paar Proof of Concepts und dachten uns immer noch: Okay, machen wir das? Tun wir es nicht? Dann beschlossen wir, es zu tun. Wir haben beschlossen, dass die Kamera ziemlich weit von der Figur entfernt sein wird und wir nie so nah heranzoomen werden, und das nächste, was wir wissen, ist, dass sie auf einen Koboldzeh heranzoomen."

Der CEO von Larian, Swen Vincke, sagte, dass Zwischensequenzen in der Ego-Perspektive schon eine Zeit lang eine Option waren. "Es gab einen Moment, in dem wir tatsächlich darüber nachgedacht haben, die Dialoge in der ersten Person zu machen", sagte er. "Also haben wir das ausprobiert. Das wurde schnell abgeschossen."

Laut Vincke bestand eine der größten Herausforderungen des Spiels darin, alle Zwischensequenzen einzubauen. Aber es schien, dass sich die Mühe mehr als lohnte.