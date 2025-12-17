Baldur's Gate III hat inzwischen über 20 Millionen verkaufte Exemplare erreicht

HQ

Baldur's Gate III bezauberte sowohl Spieler als auch die Medien, als es 2023 erschien, und obwohl es ein relativ tiefgründiges und komplexeres Rollenspiel ist, verkaufte es sich unglaublich gut. Und die Verkaufszahlen sind weiterhin stark geblieben.

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat kürzlich Larian-CEO Swen Vincke interviewt und über ihr kommendes Rollenspiel Divine gesprochen – das am Freitag bei den Game Awards angekündigt wurde – aber natürlich auch über Baldur's Gate III. Unter anderem wurde bekannt, dass das Spiel inzwischen über 20 Millionen Exemplare verkauft hat, was Larian natürlich noch mehr Ressourcen für Divinity gibt.

Zu Letzterem sagt Vincke außerdem: "Ich denke, dieses Spiel wird viel besser" und erklärt, dass es sich um ein rundenbasiertes RPG handelt, das nicht auf klassischen Pen-and-Paper-RPGs basiert, sondern ein Spielsystem hat, das für Videospiele optimiert ist:

"Das wird wohl wir entfesselt sein, denke ich. Es ist ein rundenbasiertes RPG, das alles bietet, was du bisher von uns gesehen hast, aber es hebt es auf ein neues Level gehoben."

Wir wissen nicht, wann Divinity tatsächlich erscheinen wird, aber wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, bevor wir herausfinden, ob es tatsächlich besser ist als der moderne Klassiker Baldur's Gate III.