Baldur's Gate III hat im Jahr 2023 mehr Geld auf Steam verdient als Hogwarts Legacy und Starfield zusammen

2023 war wirklich das Jahr von Baldur's Gate III. Abgesehen davon, dass Larian alle Arten von Auszeichnungen erhalten hat, war Larians RPG auch ein Umsatzgigant, der dem Entwickler haufenweise Geld einbrachte. Während unklar ist, wie viel Geld BG3 bereits generiert hat, haben wir in einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Video Game Insights, insbesondere im Global PC Market Report des Unternehmens für 2024, eine Vorstellung davon bekommen, wie gut BG3 auf Steam abgeschnitten hat.

Der Bericht stellt fest, dass BG3 im Jahr 2023 einen Umsatz von 657 Mio. $ erzielen konnte. Zum Vergleich: Hogwarts Legacy war in dieser Metrik das zweitgrößte Spiel des Jahres und erreichte einen Höchststand von 341 Millionen US-Dollar, wobei Starfield mit 235 Millionen US-Dollar den dritten Platz belegte. Das bedeutet, dass BG3 im Jahr 2023 mehr Umsatz erwirtschaftet hat als Hogwarts Legacy und Starfield zusammen im vergangenen Jahr.

Ansonsten zeigt der Bericht auch die Top-10-Spiele in Bezug auf den Umsatz, und obwohl viele davon durchaus erwartet werden, gibt es einige Überraschungen in der Liste. Resident Evil 4 kommt mit 159 Millionen Dollar auf den vierten Platz, Sons of the Forest landet mit 116 Millionen Dollar auf dem fünften Platz, Armored Core VI: Fires of Rubicon ist mit 87 Millionen Dollar Sechster, EA Sports FC 24 kommt mit 81 Millionen Dollar auf den siebten Platz, Star Wars Jedi: Survivor ist mit 68 Millionen Dollar Achter, dann kommt die Indie-Sensation Lethal Company auf Platz neun mit 52 Millionen Dollar, bevor Cities: Skylines II mit 50 Millionen Dollar auf Platz zehn liegt.

Mit Blick auf das Jahr 2024 erhalten wir auch einen Blick auf das, was die Steam -Community als ihre am meisten erwarteten Titel ansieht, wobei Enshrouded das Rudel anführt und Unrecord, Dark and Darker, The First Descendant, Dragon's Dogma 2, Hades II und mehr diese Liste bilden.